Американский суперсредневес: «Усик – настоящий супертяжеловес, умеющий причинять боль»

Александр Усик / Фото: Sky Sports

Американский боксер второго среднего веса Андре Диррелл (26-3, 16 KO) в интервью Youtube каналу FightHype.com взвесил шансы Александра Усика (18-0, 13 KO) в поединке с чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Если говорить о чистых боксерских способностях, азах бокса, то у Джошуа это есть. Он знает, как ударить от плеча, как закрутить хук. Джошуа действительно выбрасывает сильные удары, и он очень сильный. У Джошуа телосложение как у бога.

Усику придется этому противостоять и верить, что он может сделать свою работу. Он знает, что ему предстоит испытание в лице Джошуа. Я думаю, что в конечном итоге Энтони сделает свое дело.