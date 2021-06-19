«Я знал это. Вы все клоуны». Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на срыв боя с Фьюри
Американский суперсредневес: «Усик – настоящий супертяжеловес, умеющий причинять боль»
Но Диррелл все равно не верит, что украинцу удастся одолеть Джошуа
11:40
Александр Усик / Фото: Sky Sports
Американский боксер второго среднего веса Андре Диррелл (26-3, 16 KO) в интервью Youtube каналу FightHype.com взвесил шансы Александра Усика (18-0, 13 KO) в поединке с чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Я думаю, что Усик – настоящий супертяжеловес. Он умеет бить, может боксировать и причинять боль. Энтони Джошуа обладает невероятной мощью, у него однозначно есть навыки. Он очень техничный боец. Он выбрасывает самые чистые тройки – вы видели, как он боксирует.
Если говорить о чистых боксерских способностях, азах бокса, то у Джошуа это есть. Он знает, как ударить от плеча, как закрутить хук. Джошуа действительно выбрасывает сильные удары, и он очень сильный. У Джошуа телосложение как у бога.
Усику придется этому противостоять и верить, что он может сделать свою работу. Он знает, что ему предстоит испытание в лице Джошуа. Я думаю, что в конечном итоге Энтони сделает свое дело.
Комментарии 0