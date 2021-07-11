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Американский тренер рассказал, что станет ключом победы для Ломы в реванше с Лопесом

По мнению Эдвардса, украинцу нужно поработать над скоростью
Бокс Профессиональный бокс
17:53
Американский тренер рассказал, что станет ключом победы для Ломы в реванше с Лопесом
Стивен Эдвардс / Фото: Bad Left Hook

Топовый тренер Стивен Эдвардс рассказал boxingscene.com, какой элемент станет решающим фактором в реванше экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):

Задача Ломаченко – отыскать максимально безопасный способ, чтобы входить на удобную ближнюю дистанцию. Его задача – быстрее поймать свой ритм. Но болельщики зря говорят, что «нужно просто включиться раньше». То есть сказать это намного легче, чем сделать.

Я считаю, что Ломе стоит работать в лагере над скоростью. А еще ему нужен более эффективный джеб. Джеб – это та штука, которая позволяет тебе поймать свой ритм и сбить ритм оппонента.

Напомним, что Лопес может отказаться от пояса IBF.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко Теофимо Лопес

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