Американский тренер рассказал, что станет ключом победы для Ломы в реванше с Лопесом

По мнению Эдвардса, украинцу нужно поработать над скоростью

Стивен Эдвардс / Фото: Bad Left Hook

Топовый тренер Стивен Эдвардс рассказал boxingscene.com, какой элемент станет решающим фактором в реванше экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):



Задача Ломаченко – отыскать максимально безопасный способ, чтобы входить на удобную ближнюю дистанцию. Его задача – быстрее поймать свой ритм. Но болельщики зря говорят, что «нужно просто включиться раньше». То есть сказать это намного легче, чем сделать. Я считаю, что Ломе стоит работать в лагере над скоростью. А еще ему нужен более эффективный джеб. Джеб – это та штука, которая позволяет тебе поймать свой ритм и сбить ритм оппонента.

Напомним, что Лопес может отказаться от пояса IBF.