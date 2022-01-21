Амир Хан: «Не вижу исхода, при котором Брук меня бы побил»
Амир Хан намерен завершить карьеру Брука
Бывший чемпион мир уверен в своей победе над соотечественником
09:58
Амир Хан / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе британец Амир Хан (34-5, 21 КО) поделился ожиданиями от грядущего боя со своим соотечественником Келлом Бруком (39-3, 27 КО).
Цитирует Хана boxingscene.com.
«Я не думаю, что у Келла еще остался подбородок или он может нанести хороший удар. Я думаю, что его возможность держать удар исчезла. Буквально исчезла. Я искренне верю, что он согласился на этот бой ради денег. Я делаю это ради публики. Потому что фанаты хотят видеть наш поединок. Если я не принял бы этот бой, то люди всегда говорили бы мне: «Ты не дрался с Бруком». Я надеюсь, что Келл хоть как-то попытается вырвать победу, но просто не вижу, что он может сделать. У него нет шанса выиграть наш поединок, я честно вам говорю. Приходите и вы увидите, как я его уничтожу. После нашего поединка ему придется уйти в отставку. Это будет последний бой Келла Брука».
Напомним, что поединок между Бруком и Ханом состоится 19 февраля на Manchester Arena в Манчестере, Великобритания.
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