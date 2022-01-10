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Анбер – о Ломаченко: «Уму непостижимо, как лучший боксер поколения не может получить еще один титульный шанс»

Известный катмен считает, что украинец заслужил право подраться с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
10 января 12:55
Анбер – о Ломаченко: «Уму непостижимо, как лучший боксер поколения не может получить еще один титульный шанс»
Фото: Facebook Василий Ломаченко

Расс Анбер, катмен легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), считает, что его клиент заслужил право подраться с абсолютным чемпионом мира Джорджом Камбососом (20-0, 10 КО). Об этом Анбер заявил на подкасте Calling Russ Anber:

«Я уважаю Камбососа. Я считаю, что Джордж – выдающийся боец и источник вдохновения для андердогов благодаря тому, что он сделал. Но мое мнение таково, что Лома заслуживает это право. Король заслуживает снова сразиться за трон. Если кто-то в боксе и заслуживает еще один шанс, так это должен быть он.

Если посмотреть на хронологию в прошлом, то бойцы оказывались в нокауте и получали реванши. Ломаченко не может получить реванш или титульный бой. Уму непостижимо, как лучший боксер нашего поколения, лучший боец со времен Роя Джонса может не получить еще один титульный шанс. Как такое возможно?»


Напомним, 17 октября Ломаченко уже дрался за статус абсолютного чемпиона мира, однако уступил единогласным решением судей Теофимо Лопесу.

Недавно шансы украинца заполучить бой с Камбососом значительно увеличились.

Сергей Остапенко
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(Голосов: 7)

Теги

Василий Ломаченко Расс Анбер Джордж Камбосос

Комментарии 6

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10 января 2022г. 18:21
Andriy Zlochevskiy, как у тебя пальцы не вывернулись, такое написать. Как ты вообще мог применить слово лузер к Василию Ломаченко?
Наверное ты очень успешный и великий человек, раз разбрасываешься такими словами.
(не думаю что это так)
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10 января 2022г. 13:11
кукушка хвалит петуха...а катмен хвалить того, хто йому платить. королі виграють, а ломаченков звичайний лузер
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10 января 2022г. 18:37
Ты просто тупой дебил ,который ноль в боксе а тявкаешь на людей добившихся успеха своим потом и кровью.Аммеба лежи на диване и рот лучшие не раскрывай.
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10 января 2022г. 21:52
Вася супер талант.Лутший боксер.Одно но;
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10 января 2022г. 19:36
Дебил обосцаный !!!!
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10 января 2022г. 20:06
Гоблин ты откуда вылез
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