Анбер – о Ломаченко: «Уму непостижимо, как лучший боксер поколения не может получить еще один титульный шанс»

Известный катмен считает, что украинец заслужил право подраться с Камбососом

Фото: Facebook Василий Ломаченко

Расс Анбер, катмен легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), считает, что его клиент заслужил право подраться с абсолютным чемпионом мира Джорджом Камбососом (20-0, 10 КО). Об этом Анбер заявил на подкасте Calling Russ Anber:

«Я уважаю Камбососа. Я считаю, что Джордж – выдающийся боец и источник вдохновения для андердогов благодаря тому, что он сделал. Но мое мнение таково, что Лома заслуживает это право. Король заслуживает снова сразиться за трон. Если кто-то в боксе и заслуживает еще один шанс, так это должен быть он. Если посмотреть на хронологию в прошлом, то бойцы оказывались в нокауте и получали реванши. Ломаченко не может получить реванш или титульный бой. Уму непостижимо, как лучший боксер нашего поколения, лучший боец со времен Роя Джонса может не получить еще один титульный шанс. Как такое возможно?»

Напомним, 17 октября Ломаченко уже дрался за статус абсолютного чемпиона мира, однако уступил единогласным решением судей Теофимо Лопесу.

Недавно шансы украинца заполучить бой с Камбососом значительно увеличились.