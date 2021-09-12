Андерсон Силва победно дебютировал на Triller в бою экс-чемпионом UFC

Тито Ортису пришлось долго приходить в себя





Андерсон Силва / Фото: Triller

На шоу Triller в Лос-Анджелесе в боксерском ринге встретились две легенды MMA. Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва (3-1, 2 КО) подрался с экс-чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе Тито Ортисом (0-1).



Ортис активно начал поединок и принялся прижимать Андерсона к канатам. В одном из таких эпизодов Тито поплатился. Когда он прессинговал Силву, то бразилец выпустил правый боковой и потряс американца, а левым апперкотом добил его – нокаут в первом раунде.

Отметим, что на момент поединка обоим боксерам было по 46 лет.