Шоу больших возвращений. Холифилд, Хэй и Андерсон Силва снова тряхнут стариной
Андерсон Силва победно дебютировал на Triller в бою экс-чемпионом UFC
Тито Ортису пришлось долго приходить в себя
12 сентября 07:41
Андерсон Силва / Фото: Triller
На шоу Triller в Лос-Анджелесе в боксерском ринге встретились две легенды MMA. Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва (3-1, 2 КО) подрался с экс-чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе Тито Ортисом (0-1).
Ортис активно начал поединок и принялся прижимать Андерсона к канатам. В одном из таких эпизодов Тито поплатился. Когда он прессинговал Силву, то бразилец выпустил правый боковой и потряс американца, а левым апперкотом добил его – нокаут в первом раунде.
Отметим, что на момент поединка обоим боксерам было по 46 лет.
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