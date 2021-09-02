Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция

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Андерсон Силва vs Тито Ортис

12 сентября в Лос-Анджелесе легендарный экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва (2-1, 1 КО) проведет поединко против дебютирующего в боксе экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Тито Ортиса.



46-летний Силва после завершения карьеры в MMA встретился с 35-летним экс-чемпионом мира по боксу Хулио Сесаром Чавесом-младшим и уверенно победил решением судей.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 06:00.