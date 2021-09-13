Андерсон Силва: «Когда я захожу внутрь клетки или ринга, я просто стараюсь получать от этого удовольствие»
Андерсон Силва вызвал на бой братьев Полов
Бразилец хочет еще один звездный боксерский поединок
13 сентября 18:50
Андерсон Силва / Фото: Triller
Экс-чемпион UFC Андерсон Силва (3-1, 2 КО) высказался о желании провести поединок против Логана Пола (0-1) и Джейка Пола (4-0, 3 КО). Слова бразильского ветерана приводит портал bjpenn.com.
«Джейк Пол, у тебя и твоего брата есть шанс драться со мной и Белфортом. Подумайте. Это хороший вариант».
Напомним, ранее 46-летний ветеран Андерсон Силва нокаутировал в боксерском поединке экс-чемпиона UFC Тито Ортиса.
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