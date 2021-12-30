Андраде может подняться во второй средний вес к Альваресу

В новой весовой больше топовых соперников чем в среднем

Деметриус Андраде / Фото: boxingscene

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что его подопечный, чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде (31-0, 18 KO) может перейти во второй средний вес для боя с более известным оппонентом. Слова промоутера приводит портал boxingscene.com.



«У Деметриуса Андраде был хороший год, в котором он провел не те бои, которые нам хотелось увидеть. При этом, он оставался активен. В последний раз он великолепно победил Куигли. Прямо сейчас у него есть обязательный претендент – Жанибек Алимханулы, но нам нужен более громкий бой, чем этот. Это значит, что если мы не сможем организовать такой бой в среднем весе, то ему придется подняться во второй средний вес и выбить себе там титульник».

Напомним, ранее сообщалось, что бой Андраде с Алимханулы может пройти в начале 2022 года.



