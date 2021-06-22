Андрейд призвал Джермалла Чарло объединить титулы: «У Джермелла, в отличие от тебя, есть яйца»
Чемпион WBO в среднем весе (до 72.6 кг), американец Деметриус Андрейд (30-0, 18 КО) вновь призвал обладателя титула WBC, соотечественника Джермалла Чарло (31-0, 22 КО), к объединительному поединку после его победы над мексиканцем Хуаном Монтиелем (22-5-2, 22 КО) в минувшую субботу.
«Джермалл выставляет себя полным идиотом! Он сказал, что не организовывает бои, однако Бенавидесу нужно пройти вакцинацию, а мне – подраться с Монтиелем. Меня забавляют его оправдания.
Ну, хотя бы у Джермелла нашлись яйца в попытке стать абсолютным чемпионом. Эй, Джермалл, давай встретимся в сентябре».
@FutureOfBoxing makin himself look like a damn fool! He say “I’m not a matchmaker“ “@Benavidez300 need to be vaccinated” “Andrade got to beat Montiel first” lmao @ his excuses. At least @TwinCharlo got some balls and tryin be undisputed. JERMALL let’s unify in Sept. #YouScared— Demetrius Andrade (@BooBooAndrade) June 21, 2021
Джермалл заявил, что обладатель титула WBO Деметриус Андрейд не достоин с ним боксировать.
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