Андрейд призвал Джермалла Чарло объединить титулы: «У Джермелла, в отличие от тебя, есть яйца»

Джермалл Чарло / фото - boxingscene.com

Чемпион WBO в среднем весе (до 72.6 кг), американец Деметриус Андрейд (30-0, 18 КО) вновь призвал обладателя титула WBC, соотечественника Джермалла Чарло (31-0, 22 КО), к объединительному поединку после его победы над мексиканцем Хуаном Монтиелем (22-5-2, 22 КО) в минувшую субботу.

@FutureOfBoxing makin himself look like a damn fool! He say “I’m not a matchmaker“ “@Benavidez300 need to be vaccinated” “Andrade got to beat Montiel first” lmao @ his excuses. At least @TwinCharlo got some balls and tryin be undisputed. JERMALL let’s unify in Sept. #YouScared