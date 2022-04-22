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Андрій Котельник: «Скоро будет 31 рік незалежності України 17 з яких ми її виборюємо»

Колишній чемпіон занепокоєний тим, скільки з горя принесли росіяни на нашу землю
Бокс Профессиональный бокс
19:32
Андрій Котельник: «Скоро будет 31 рік незалежності України 17 з яких ми її виборюємо»
Фото: kamp-sport.com

Екс-чемпіон світу Андрій Котельник в інтерв’ю XSPORT в програмі «Разом до перемоги!» заявив, що рашисти називають себе другою армією світу, то після останніх подій українці очолюють список найсильніших держав в воєнному плані:

Життя після 24 лютого в нашій державі кардинально змінилося. Багато невинних людей загинуло, дітей… Завдяки ЗСУ ми ще тримаємо територіально всю державу. Тому друга армія в світі, як вони себе там називають, то ми тепер перша армія світу. Рахуйте без нічого починали воювати з другою армією в світі. Приємно те, що ти будеш кудись приїжджати, говориш українською. «Чи то раша чи щось?» Уже будуть знати, хто така Україна.

Я зробив такий висновок, що скоро буде 31 рік незалежної України, а 17 ми в якихось станах – революції (Майдану), а тепер в повномасштабної війни. Мені 44 роки. З 31 року ми 17 виборюємо незалежність нашої держави.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не збирається бойкотувати ігри проти агресорів.

Олег Шумейко-младший
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