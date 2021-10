Армянский боец ударом с колена едва не убил соперника и сразу получил контракт с UFC

Калоян Колев и Армен Петросян перед боем / Фото - twitter.com/ufc

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) очень тщательно подходит к отбору бойцов. Коммерческую организацию интересуют только самые яркие и эффективные спортсмены, которые могут принести ей прибыль.

Перед тем, как подписать контракт, UFC устраивает своеобразный отбор. Под эгидой президента UFC Даны Уайта организовываются турниры Претендентской серии, в рамках которой бои проводят перспективные бойцы, которые хотят устроиться на контракт с UFC.

В ночь на 20 октября состоялся один из таких турниров. Однозначно самым ярким нокаутом в этот вечер отметился армянский боец Армен Петросян. Его поединок против болгарина Калояна Колева закончился уже в первом раунде. После серии попаданий Петросяна болгарин немного потерялся в пространстве, после чего пропустил еще и жутки удар с колена, который окончательно потушил свет в его глазах и он рухнул на настил октагона.

