Лучший нокаут Кличко? Вспоминаем бой Владимира против Пулева

Зрелищные пять раундов, которые завершились глухим нокаутом

Фото: Getty Images

15 ноября 2015 года Владимир Кличко встретился в ринге с непобежденным на тот момент болгарским супертяжеловесом Кубратом Пулевым.

Поединок выдался очень зрелищным, а нокаут, в который Кличко отправил соперника, вероятно, лучший в карьере «Доктора Стального молота».

Полный бой:

Видео нокаута:

Как вы считает, это лучшая победа нокаутом в карьере Владимира Кличко?

Напомним, Кличко уже в следующем году может вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана.