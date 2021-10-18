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Лучший нокаут Кличко? Вспоминаем бой Владимира против Пулева
Зрелищные пять раундов, которые завершились глухим нокаутом
11:49
Фото: Getty Images
15 ноября 2015 года Владимир Кличко встретился в ринге с непобежденным на тот момент болгарским супертяжеловесом Кубратом Пулевым.
Поединок выдался очень зрелищным, а нокаут, в который Кличко отправил соперника, вероятно, лучший в карьере «Доктора Стального молота».
Полный бой:
Видео нокаута:
Как вы считает, это лучшая победа нокаутом в карьере Владимира Кличко?
Напомним, Кличко уже в следующем году может вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана.
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