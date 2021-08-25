Арреола: «Пакьяо не стоит больше драться»

Американский ветеран прокомментировал чемпионский поединок между филиппинцем и Угасом

Крис Арреола / фото - boxingscene.com

Экс-претендент в супертяжелом весе, американский ветеран Крис Арреола (38-7-1, 33 КО) в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV прокомментировал прошедший на выходных чемпионский поединок в полусреднем весе (до 66.7 кг) между кубинцем Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО) и филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).

«Я говорил об этом раньше. Я знал, что Угас даст бой. Мэнни же всегда вызывает возбуждение и собирает большую толпу. Бой получился приятным для зрителей. Пакьяо пытался победить, но Угас просто был лучше. Он лучше показывал себя в разменах. Мэнни стоит вернуться к делам в своей стране. Он сенатор там. Так что ему есть, чем заняться. Да, он может подраться еще раз, однако я не думаю, что стоит».

Мэнни Пакьяо не знает, будет ли завершать карьеру после поражения от чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса.