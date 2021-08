Пакьяо – о завершении карьеры: «Позвольте мне расслабиться, а затем принять решение»

Фото: skysports.com

Бывший чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) не знает, будет ли завершать карьеру после поражения от чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (27-4, 12 КО).

“I don’t know. I don’t know. Let me relax and then make a decision,” Pacquiao said when asked if this was his final fight #PacquiaoUgas