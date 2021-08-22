Видеообзор поединка Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас
Пакьяо – о завершении карьеры: «Позвольте мне расслабиться, а затем принять решение»
Легендарный филиппинец проиграл Угасу единогласным решением судей
08:39
Фото: skysports.com
Бывший чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) не знает, будет ли завершать карьеру после поражения от чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (27-4, 12 КО).
«Я не знаю. Я не знаю. Позвольте мне расслабиться, а затем принять решение».
“I don’t know. I don’t know. Let me relax and then make a decision,” Pacquiao said when asked if this was his final fight #PacquiaoUgas— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 22, 2021
Мэнни Пакьяо проиграл Йорденису Угасу единогласным решением судей.
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