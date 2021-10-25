Арреола поделился мнением о поединке за звание абсолютного чемпиона Альварес – Плант

Американец сомневается в победе лучшего боксера современности

Крис Арреола / Фото: PBC

Супертяж Крис Арреола (38-7-1, 33 KO) сделал прогноз на бой за «абсолюта» суперсреднего веса Калеба Планта (21-0, 12 KO) и Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO):



Это один из лучших боев в дивизионе, который можно устроить прямо сейчас. Калеб Плант один из тех бойцов, которым нравится попадать и не пропускать в ответ, и он очень оборонительный боец. Он хорош.

Что же касается Канело, то вы и так все знаете. Чувак выбрасывает бомбы и ломает з*сранцам их челюсти и ч*ртовы глазницы. Так что остается надеяться, что Калеб не пострадает. Будет весело, и, как по мне, у Калеба есть шансы.

Он достаточно большой и обученный, чтобы боксировать с Канело, и достаточно атлетичный, чтобы сдержать удар. И у него отличная защита. Однако не поймите неправильно. Канело – один из лучших, кого я вообще видел. Но молодой самец Калеб голоден, так что я поставлю на него.

Титульный бой Канело в полутяжелом весе с Дмитрием Биволом (18-0, 11 KO) может пройти весной 2022-о года.