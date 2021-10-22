Альварес рассказал, сколько продлится его бой за звание абсолютного чемпиона с Плантом
Поединок Альварес – Бивол может состоятся в мае 2022 года
Лидер Р4Р готов боксировать с россиянином
08:43
Бивол и Альварес / Фото - ringside24Президент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн дал понять, когда может состояться поединок между чемпионом по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО) и обладателем поясов WBA, WBО и WBC во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).
Цитирует Хирна Boxing With Chris Mannix.
«Следующим вызовов для Канело, если он победил Калеба Планта, станет звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. Бивол станет первой остановкой на этом пути. Мы рассматриваем бой между Биволом и Джоном Райдером в Великобритании, а затем я попытаюсь сделать Дмитрию бой с Канело в мае. Бивол не будет сидеть без дела – он будет боксировать с Каллумом Смитом, Джошуа Буатси. Я бы сказал, что он подерется в декабре, и ему будет гарантирован бой в марте, если не получится с Канело. Думаю, что Альварес действительно рассматривает Бивола в качестве будущего соперника».
6 ноября Альварес проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против Калеба Планта, который владеет титулом IBF.
Напомним, в обновленном рейтинге P4P Канело – единственный боксер, который опережает украинца Александра Усика.
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