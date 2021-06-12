Арум: «Бой с Усиком не будет прогулкой по парку для Джошуа, Александр – очень хороший боксер»

Глава Top Rank верит, что титулованный британец до конца сразится с «Цыганским королем»









Боб Арум / Фото - badlefthook Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA верит, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) до конца года успеет выйти в ринг с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



Также Арум прокомментировал предстоящий поединок Джошуа с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).



«Бой Фьюри – Джошуа состоялся бы, если бы не арбитражный суд. Они оба хотят этого поединка. Бой с Усиком не будет прогулкой по парку для Джошуа. Усик – очень хороший боксер, так что посмотрим. Конечно, если Фьюри и Джошуа одержат победы, то будет логично, если дальше они подерутся друг с другом. Если Джошуа выступит в сентябре, то он сможет провести бой в декабре. Я знаю, что в этот месяц на Ближнем Востоке хотят организовать большой поединок. Дело в том, что в декабре они открывают в Саудовской Аравии новый район, поэтому желают провести на открытии большой бой».



Напомним,

Президент промоутерской компании Top Rankв интервьюSNOWQUEENLA верит, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе(30-0-1, 21 KO) до конца года успеет выйти в ринг с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO(24-1, 22 КО).Также Арум прокомментировал предстоящий поединок Джошуа с украинцем(18-0, 13 КО).Напомним, поединок Усик – Джошуа может состояться 18 или 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Владимир Кириченко