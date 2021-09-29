Арум: «Будет лучше, если Усик сразится с победителем боя Фьюри – Уайлдер, а затем Джошуа – с абсолютным чемпионом»

Глава Top Rank не верит в победу британца в реванше с украинским супертяжеловесом



Боб Арум / Фото - dailymail Президент Top Rank Боб Арум высказался о шансах британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) одержать победу в реванше с новоиспеченным чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО).



Цитирует Арума BoxingScene.



«Нет. И я думаю, что Джошуа было бы хорошо, если бы он каким-то образом смог провести еще пару боев до матча-реванша с Усиком. И если бы его окружение было более разумным, то они разработали бы соглашение, что если Тайсон Фьюри добьется успеха с Уайлдером, то Усику можно будет сразиться с Фьюри и чтобы каждый из них ​​по контракту договорился в своем следующем бою, в случае победы, сражаться с Джошуа. Это разумно. Но опять же, это бокс и это эгоистичные промоутеры, бойцы, которые, на мой взгляд, не принимают правильного решения, а на самом деле проводят бои, основанные на эмоциях».



«Эдди Хирн, будучи Эдди Хирном, который эгоистичен, не будет слушать то, что имеет смысл. Он будет проталкивать то, на что он имеет полное право – матч-реванш с Усиком, и это будет еще одно поражение в послужном списке Джошуа и помешает ему провести более масштабный бой против единого чемпиона. Усик сражается с Фьюри или Уайлдером, а Джошуа бьется с победителем. Это бы понравилось людям. Теперь же все взоры будут прикованы к Уайлдер – Фьюри, победитель этого боя будет признан чемпионом мира в супертяжелом весе – особенно, если Джошуа пойдет сразу на матч-реванш с Усиком, что, я думаю, для него будет неправильным ходом».



Напомним,

Президент Top Rankвысказался о шансах британца(24-2, 22 КО) одержать победу в реванше с новоиспеченным чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе(19-0, 13 КО).Цитирует АрумаНапомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей . Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш

Владимир Кириченко