Арум: «Если Рейносо не одобряет какой-то поединок, значит, он считает, что Альварес может проиграть этому боксеру»

Промоутер оценил возможность боя между Канело и Бетербиевым

Фото: boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил возможность поединка между его подопечным, чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе россиянином Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Арума цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Нужно, чтобы Рейносо одобрил этот бой. Если Эдди посчитает, что у Альвареса есть талант победить Бетербиева, тогда есть шанс, что мы увидим их в ринге. Если Рейносо не одобряет какой-то поединок, значит, он считает, что Сауль может проиграть этому боксеру. Мы все знаем, что Бетербиев опасный панчер, поэтому их бой маловероятен. Мы с Альваресом сидели рядом во время одного из поединков Вальдеса, и он сказал мне, что бой против Артура, это хорошая возможность».

Эдди Рейносо заинтересован в трилогии Сауля Альвареса с представителем Казахстана Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO).