Хэйни: «Альварес станет величайшим мексиканцем, если побьет Макабу»
Арум: «Если Рейносо не одобряет какой-то поединок, значит, он считает, что Альварес может проиграть этому боксеру»
Промоутер оценил возможность боя между Канело и Бетербиевым
10:25
Фото: boxingscene.com
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил возможность поединка между его подопечным, чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе россиянином Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
Арума цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Нужно, чтобы Рейносо одобрил этот бой. Если Эдди посчитает, что у Альвареса есть талант победить Бетербиева, тогда есть шанс, что мы увидим их в ринге. Если Рейносо не одобряет какой-то поединок, значит, он считает, что Сауль может проиграть этому боксеру.
Мы все знаем, что Бетербиев опасный панчер, поэтому их бой маловероятен. Мы с Альваресом сидели рядом во время одного из поединков Вальдеса, и он сказал мне, что бой против Артура, это хорошая возможность».
Эдди Рейносо заинтересован в трилогии Сауля Альвареса с представителем Казахстана Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO).
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