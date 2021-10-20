Арум: «И Херринг, и Стивенсон хотят подраться с Вальдесом»
Арум готов свести Наваретте и Вальдеса
Боб также отметил поединок Эммануэля с Гонсалесом
09:05
Боб Арум / Фото: Top Rank
Американский промоутер Боб Арум готов свести в поединке своих мексиканских чемпионов Оскара Вальдеса (30-0, 23 KO) и Эмануэля Наваррете (35-1, 29 KO). Об этом промоутер рассказал FightHype.com.
«Бой Наваретте и Гонсалеса был великолепным. И вы должны отдать должное Джоэту Гонсалесу, поскольку он выдал лучшее выступление в жизни. И он сделал правильное решение, решив пойти вперед.
У нас есть много хороших вариантов для Наваррете. Вальдес? Это было бы нечто. Если бойцы готовы, то нет проблем».
Напомним, ранее Наваретте победил Джоэта Гонсалеса.
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