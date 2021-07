Арум готов вместе с Лопесом судиться с Triller

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов помочь абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в возможных судебных разбирательствах со стриминговой платформой Triller, связанных с боем американца против обязательного претендента на пояс IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). Об этом сообщил журналист издания The Athletic Лэнс Пагмайр.

Amid this trouble brewing reported by @MikeCoppinger with @triller wanting to move @TeofimoLopez to @georgekambosos native Australia in October, @BobArum tells me he’s planning for Lopez to fight for him Dec. 11 and is prepared to join Lopez in a lawsuit to ensure no Oct. delay.