Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 1
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 118:108 Окончен
Теннис (2 события из 11) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Matteo Berrettini - Хуберт Гуркач 3:1 Окончен
18:30 Новак Джокович - Denis Shapovalov 3:0 Окончен
Теннис (1 событие из 9) показать все
WTA 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
13:00 Даяна Ястремская - Елена Габриэла Рузе 1:0 2-й сет
Теннис (3 события из 46) показать все
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:00 Эшлей Барти - Каролина Плишкова -:- Запланирован
WTA 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
13:00 Даяна Ястремская - Елена Габриэла Рузе 1:0 2-й сет
WTA 2021 (Budapest, Hungary, Qualifying)
Календарь Таблица
11:00 Паула Ормаэчеа - Катерина Бондаренко 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Арум готов вместе с Лопесом судиться с Triller

Промоутер готов помочь американцу в возможных судебных разбирательствах со стриминговой платформой
Бокс Профессиональный бокс
10:40
Арум готов вместе с Лопесом судиться с Triller
Боб Арум / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов помочь абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в возможных судебных разбирательствах со стриминговой платформой Triller, связанных с боем американца против обязательного претендента на пояс IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). Об этом сообщил журналист издания The Athletic Лэнс Пагмайр.

«На фоне назревающих проблем, связанных с желанием Triller привезти в октябре Теофимо Лопеса в родную для Джорджа Камбососа Австралию, Боб Арум рассказал мне, что планирует устроить для Лопеса бой 11 декабря. Он готов вместе с Лопесом подать иск, чтобы убедиться, что в октябре не будет никаких задержек».

Теофимо Лопес может отказаться от чемпионского титула по версии IBF.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Боб Арум Теофимо Лопес Джордж Камбосос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Дибелла советует Лопесу согласиться на условия Triller
Дибелла советует Лопесу согласиться на условия Triller
Бокс Профессиональный бокс
11:30
Лопес может отказаться от чемпионского титула по версии IBF
Лопес может отказаться от чемпионского титула по версии IBF
Бокс Профессиональный бокс
09:40
Поединок Лопес – Камбосос может пройти в Австралии. Есть новая дата боя
Поединок Лопес – Камбосос может пройти в Австралии. Есть новая дата боя
Бокс Профессиональный бокс
07:37
«Д*рьмо». Лопес поддержал подхватившего COVID-19 Фьюри
«Д*рьмо». Лопес поддержал подхватившего COVID-19 Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 08:53
Этого еще не хватало. Мегафайт Фьюри – Уайлдер могут перенести из-за COVID-19
Этого еще не хватало. Мегафайт Фьюри – Уайлдер могут перенести из-за COVID-19
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 20:50
Сулейман: «Лопес – абсолютный чемпион, а Хэйни – чемпион WBC»
Сулейман: «Лопес – абсолютный чемпион, а Хэйни – чемпион WBC»
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:18

Новости: Бокс

Ветеранов не уважают. Пакьяо не будет восстановлен в статусе чемпиона мира WBA Super
Ветеранов не уважают. Пакьяо не будет восстановлен в статусе чемпиона мира WBA Super
Профессиональный бокс
14:08
Рамирес после победы над Баррерой бросил вызов Биволу
Рамирес после победы над Баррерой бросил вызов Биволу
Профессиональный бокс
12:58
Уайт: «За четыре года чемпион WBC провел пять боев с тремя соперниками. Это же смешно!»
Уайт: «За четыре года чемпион WBC провел пять боев с тремя соперниками. Это же смешно!»
Профессиональный бокс
12:20
Руис: «Джошуа слишком большой и сильный для Усика»
Руис: «Джошуа слишком большой и сильный для Усика»
Профессиональный бокс
12:00
Тренер Митрофанова: «У нас достаточно большое количество спарринг-партнеров»
Тренер Митрофанова: «У нас достаточно большое количество спарринг-партнеров»
Профессиональный бокс
11:59
Дибелла советует Лопесу согласиться на условия Triller
Дибелла советует Лопесу согласиться на условия Triller
Профессиональный бокс
11:30
Питер Фьюри: «Усик намного лучше как боец, чем думают люди»
Питер Фьюри: «Усик намного лучше как боец, чем думают люди»
Профессиональный бокс
11:00
Арум готов вместе с Лопесом судиться с Triller
Арум готов вместе с Лопесом судиться с Triller
Профессиональный бокс
10:40
Уайт: «Сделайте меня чемпионом WBC, я подерусь с Уайлдером, а победитель сразится с Фьюри»
Уайт: «Сделайте меня чемпионом WBC, я подерусь с Уайлдером, а победитель сразится с Фьюри»
Профессиональный бокс
10:20
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
21
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
15
Все новости