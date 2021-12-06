Экс-тренер Гвоздика назвал абсурдными подсказки отца Лопеса в поединке с Камбососом
Арум: Гвоздик – один из самых умных людей, которых я встречал
Промоутер признался, что был полностью доволен сотрудничеством с украинцем
17:44
Боб Арум, Александр Гвоздик / Фото: Top Rank
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу BoxOffice высказался о сотрудничестве с завершившим карьеру экс-чемпионе мира Александре Гвоздике.
«Я обожаю Гвоздика. Если бы я с ним не заработал ни доллара, то оно хотя бы стоило того из-за наших разговоров. Гвоздик – один из самых умных людей, которых я встречал. Он не только самый умный спортсмен, но и как человек он знает все о политике, о мире. Он невероятно много читает. Поэтому мой опыт работы с Гвоздиком был великолепен. С ним я получал удовольствия от каждого мгновения».
Напомним, ранее Гвоздик был удостоен награды от Всемирного боксерского совета.