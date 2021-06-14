Арум: «Хирн знатно напортачил со сделкой Фьюри – Джошуа»

Боб Арум / фото - Getty Images

Боб Арум, промоутер британского чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в интервью порталу BoxingScene раскритиковал своего коллегу Эдди Хирна, обвинив его в срыве поединка между «Цыганским королем» и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Именно Эдди Хирн был тем, кто со всем напортачил. И причина здесь кроется в том, что люди из Саудовской Аравии были рады заплатить огромные деньги за проведение этого поединка. Тогда как Эдди, руководствуясь жадностью, потребовал еще больше денег, а также заставил их договариваться с телевидением и всем остальным. Все стало настолько сложно, что затянулось на недели.

Я искренне верю, что если бы дело было лишь в деньгах за организацию боя, мы подписали бы контракт, объявили поединок, а арбитражный суд, войдя в наше положение, присудил бы возместить Уайлдеру убытки, не заставив бы нас драться с ним. Но опять же, это все уже в прошлом. Эдди нужно заткнуться и перестать винить других. Советую ему, закрыть рот и взглянуть на себя в зеркало».