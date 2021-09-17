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Арум: «Когда Фьюри поставили диагноз COVID, то к концу недели он был в порядке»

Промоутер рассказал, как проходило восстановление «Цыганского Короля» после перенесенного короновируса
Бокс Профессиональный бокс
17 сентября 22:25
Арум: «Когда Фьюри поставили диагноз COVID, то к концу недели он был в порядке»
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Глава Top Rank Боб Арум рассказал о том, как проходило восстановление чемпиона WBC в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) после перенесенного короновируса.

Промоутера цитирует издательство boxingscene.com:

«Я пошел к нему на следующий день после того, как ему поставили диагноз COVID в начале июля. В тот момент он пил много воды и у него были проблемы, он не дышал, но его легкие были очень перегружены. Но я думаю, он был в такой хорошей форме, что к концу недели он был в порядке.

За две недели до того, как он должен был боксировать с Уайлдером, он был обеспокоен тем, что не будет в порядке в тот период времени. Но на самом деле он был. И он также был обеспокоен тем, что восемь человек в его лагере заболели COVID, включая шеф-повара. Вот почему он попросил отсрочки. Но у него все отлично».

Боб Арум заверил, что бой Фьюри – Уайлдер состоится.

Рене Тер Велде
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Теги

Боб Арум Тайсон Фьюри коронавирус

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