Спарринг-партнер Фьюри рассказал о подготовке британца к трилогии с Уайлдером
Арум: «Когда Фьюри поставили диагноз COVID, то к концу недели он был в порядке»
Промоутер рассказал, как проходило восстановление «Цыганского Короля» после перенесенного короновируса
17 сентября 22:25
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Глава Top Rank Боб Арум рассказал о том, как проходило восстановление чемпиона WBC в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) после перенесенного короновируса.
Промоутера цитирует издательство boxingscene.com:
«Я пошел к нему на следующий день после того, как ему поставили диагноз COVID в начале июля. В тот момент он пил много воды и у него были проблемы, он не дышал, но его легкие были очень перегружены. Но я думаю, он был в такой хорошей форме, что к концу недели он был в порядке.
За две недели до того, как он должен был боксировать с Уайлдером, он был обеспокоен тем, что не будет в порядке в тот период времени. Но на самом деле он был. И он также был обеспокоен тем, что восемь человек в его лагере заболели COVID, включая шеф-повара. Вот почему он попросил отсрочки. Но у него все отлично».
Боб Арум заверил, что бой Фьюри – Уайлдер состоится.