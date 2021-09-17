Арум: «Когда Фьюри поставили диагноз COVID, то к концу недели он был в порядке»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Глава Top Rank Боб Арум рассказал о том, как проходило восстановление чемпиона WBC в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) после перенесенного короновируса.

Промоутера цитирует издательство boxingscene.com:

За две недели до того, как он должен был боксировать с Уайлдером, он был обеспокоен тем, что не будет в порядке в тот период времени. Но на самом деле он был. И он также был обеспокоен тем, что восемь человек в его лагере заболели COVID, включая шеф-повара. Вот почему он попросил отсрочки. Но у него все отлично».