Реванша с Лопесом не будет. Неутешительные новости для Ломаченко от Арума

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) уже не сможет получить реванш с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

В легком весе есть много новых парней. Есть Райан Гарсия, Девин Хэйни - много хороших соперников для Ломаченко. Это не кучка неудачников. Есть много парней, которые устроят достаточно большие бои с Ломаченко.

Да, Ломаченко хочет поквитаться с Лопесом, но Теофимо не останется в легком весе. Он сказал, что поднимется в первый полусредний. Тогда этот бой не состоится. Я не думаю, что Ломаченко захочет подняться выше легкого дивизиона».