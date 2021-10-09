Реванша с Лопесом не будет. Неутешительные новости для Ломаченко от Арума
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) уже не сможет получить реванш с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
«Искуплением для Ломаченко станет бой с Комми, а затем мы посмотрим, что сделает Лопес после поединка с Камбососом. Исходя из того, что мне сказал отец Теофимо, они поднимутся в первый полусредний вес. Поэтому Ломаченко подерется со многими другими хорошими легковесами.
В легком весе есть много новых парней. Есть Райан Гарсия, Девин Хэйни - много хороших соперников для Ломаченко. Это не кучка неудачников. Есть много парней, которые устроят достаточно большие бои с Ломаченко.
Да, Ломаченко хочет поквитаться с Лопесом, но Теофимо не останется в легком весе. Он сказал, что поднимется в первый полусредний. Тогда этот бой не состоится. Я не думаю, что Ломаченко захочет подняться выше легкого дивизиона».
Теофимо Лопес-старший считает, что Джош Тейлор (18-0, 13 КО) станет для его сына более легким соперником, чем Василий Ломаченко.