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Арум: «Мы ожидаем, что Усик проведет поединок с Джошуа, а Фьюри с Уайтом»
Президент Top Rank – о раскладе дел в супертяжелом дивизионе
07:17
Арум и Фьюри / Фото - boxingscene.comНакануне WBC назначил британца Диллиана Уайта (28-2-0, 19 KO) обязательным претендентом для чемпиона по этой версии в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).
Со-промоутер «Цыганского короля», Боб Арум, с уверенностью заявил, что его подопечному пока нужно отказаться от поединка с обладателем титулов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) и выйти в ринг с обязательным претендентом, а после этого сразиться в объединительном поединке с украинцем.
Цитирует Арума boxingscene.com.
«Конечно, все с нашей стороны хотят, чтобы Тайсон дрался с Усиком. Но Усик должен выполнить свои обязательства перед Энтони Джошуа, так как в их контракте прописан матч-реванш. К тому же у Фьюри теперь есть Диллиан Уайт, который является обязательным претендентом. Это очень усложняет организацию боя между Фьюри и Усиком».
«Так что мы ожидаем, что Усик проведет поединок с Джошуа, а Фьюри с Уайтом. Я надеюсь, Усик, этот прекрасный молодой человек и великий боец, выиграет свой бой, а Тайсон выиграет свой. После этого Усик и Фьюри объединят титулы в сентябре».
Напомним, Фьюри хочет, чтобы Энтони Джошуа отказался от реванша с Усиком и дал украинцу с ним подраться.