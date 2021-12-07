Боб Арум: «Я очень взволнован перед боем Ломаченко – Комми»
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Промоутер включил в свой список великих Тайсона Фьюри
5 декабря 17:20
Боб Арум / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум на The Rich Eisen Show озвучил имена четырех боксеров, которых он считает лучшими в истории.
«Мои топ-4 боксера в истории – это Мохаммед Али, Марвин Хаглер, Мэнни Пакьяо и Тайсон Фьюри. Хаглер был лучшим. Какой же отличный парень! Он ушел от нас слишком рано».
Боб Арум считает, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) одолел бы легендарного Мохаммеда Али.