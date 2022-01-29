Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Арум назвал причину срыва боя между Фьюри и Усиком
Президент Top Rank акцентировал внимание на телевизионных правах
09:43
Фьюри, Арум и Уоррен / Фото - boxing247.comПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал причину по которой сорвались переговоры по организации объединительного поединка между чемпионом мира по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри (19-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO украинцем Александром Усиком (31-0-1, 22 КО).
Цитирует Арума boxing247.com.
«Это была ближневосточная сделка. Все было очень запутано. Я был уверен, что этого не произойдет, потому что инвесторам пришлось бы заплатить не только за бой Усика и Фьюри. Они должны были удовлетворить потребности Джошуа, чтобы он сделал шаг в сторону, а это была очень не маленькая сумма. Также дать Уайту отступные за два боя. Была проблема с телевизионными правами. Другими словами ничего не получалось».
«К тому же они не могли провести бой в апреле, потому что Рамадан. В лучшем случае поединок состоялся бы в июне. В результате Тайсон потерял терпение».
Напомним, Фьюри свой следующий поединок проведет против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).