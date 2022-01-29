Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник 82:96 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Шарлотт Хорнетс - Лос-Анджелес Лейкерс 117:114 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс 105:116 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Перенесен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 СК Сокол - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 БК Тернополь - Киев-Баскет -:- Запланирован

Арум назвал причину срыва боя между Фьюри и Усиком

Президент Top Rank акцентировал внимание на телевизионных правах
Бокс Профессиональный бокс
09:43
Арум назвал причину срыва боя между Фьюри и Усиком
Фьюри, Арум и Уоррен / Фото - boxing247.com
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал причину по которой сорвались переговоры по организации объединительного поединка между чемпионом мира по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри (19-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO украинцем Александром Усиком (31-0-1, 22 КО).

Цитирует Арума boxing247.com.

«Это была ближневосточная сделка. Все было очень запутано. Я был уверен, что этого не произойдет, потому что инвесторам пришлось бы заплатить не только за бой Усика и Фьюри. Они должны были удовлетворить потребности Джошуа, чтобы он сделал шаг в сторону, а это была очень не маленькая сумма. Также дать Уайту отступные за два боя. Была проблема с телевизионными правами. Другими словами ничего не получалось».


«К тому же они не могли провести бой в апреле, потому что Рамадан. В лучшем случае поединок состоялся бы в июне. В результате Тайсон потерял терпение».


Напомним, Фьюри свой следующий поединок проведет против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).


Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Боб Арум Тайсон Фьюри Александр Усик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Уоррен выиграл торги у Хирна на организацию поединка Фьюри – Уайт
Уоррен выиграл торги у Хирна на организацию поединка Фьюри – Уайт
Бокс Профессиональный бокс
08:41
Красюк: «Победитель боя Усик – Фьюри сможет затмить Мухаммеда Али»
Красюк: «Победитель боя Усик – Фьюри сможет затмить Мухаммеда Али»
Бокс Профессиональный бокс
01:32
Промоутер Усика впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри
Промоутер Усика впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
01:15
Официально: Фьюри и Уайт договорились о поединке
Официально: Фьюри и Уайт договорились о поединке
Бокс Профессиональный бокс
28 января 20:45
Миколенко поделился совместной фотографией с Усиком
Миколенко поделился совместной фотографией с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 января 16:59
Промоутер Усика заявил, что Фьюри – супертяжеловес номер один
Промоутер Усика заявил, что Фьюри – супертяжеловес номер один
Бокс Профессиональный бокс
28 января 15:56

Новости: Бокс

Поединок Камбосос – Хэйни оказался под угрозой. Ломаченко может получить свой шанс
Поединок Камбосос – Хэйни оказался под угрозой. Ломаченко может получить свой шанс
Профессиональный бокс
09:58
Арум назвал причину срыва боя между Фьюри и Усиком
Арум назвал причину срыва боя между Фьюри и Усиком
Профессиональный бокс
09:43
Лопес следующий поединок проведет непобежденного соотечественника. Есть приблизительные сроки боя
Лопес следующий поединок проведет непобежденного соотечественника. Есть приблизительные сроки боя
Профессиональный бокс
08:57
Уоррен выиграл торги у Хирна на организацию поединка Фьюри – Уайт
Уоррен выиграл торги у Хирна на организацию поединка Фьюри – Уайт
Профессиональный бокс
08:41
Они определят соперника для Канело. Илунга Макабу – Табисо Мчуну. Онлайн трансляция
Они определят соперника для Канело. Илунга Макабу – Табисо Мчуну. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
06:03
Робсон Консейсао – Ксавьер Мартинес. Онлайн трансляция
Робсон Консейсао – Ксавьер Мартинес. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
06:01
Красюк: «Победитель боя Усик – Фьюри сможет затмить Мухаммеда Али»
Красюк: «Победитель боя Усик – Фьюри сможет затмить Мухаммеда Али»
Профессиональный бокс
01:32
Промоутер Усика впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри
Промоутер Усика впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри
Профессиональный бокс
01:15
Результаты взвешивания боя Макабу – Мчуну
Результаты взвешивания боя Макабу – Мчуну
Профессиональный бокс
28 января 22:50
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
9
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости