Промоутер Усика заявил, что Фьюри – супертяжеловес номер один
Официально: Фьюри и Уайт договорились о поединке
Это автоматически означает, что следующий бой Александр Усик проведет против Энтони Джошуа
20:45
Фото: Sky Sports
Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) следующий бой проведет против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).
Дата поединка будет оглашена в скором времени.
Официальный анонс боя Фьюри – Уайт автоматически означает, что украинец Александр Усик, владеющий поясами WBA, WBO, IBF, следующий поединок проведет против Энтони Джошуа.
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