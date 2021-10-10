Арум: «Нет ни одного бойца ни в одном весе, который был бы в таких кондициях, как Фьюри»

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Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), остался впечатлен третьим поединком своего подопечного с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:

Мне казалось, что поединок закончен после первого нокдауна, но затем этот парень дважды уронил Фьюри. Не раз, а дважды, после чего я действительно начал переживать. После этого Тайсон принялся избивать Уайлдера, но тот все еще оставался опасным. Нужно сказать, что у Деонтея большое сердце. Я никогда не думал, что он обладает таким сердцем.

Фьюри наконец-то начал прислушиваться к своему углу и выбрасывать джеб. Нет ни одного бойца ни в одном весе, который был бы в таких кондициях, как Фьюри. У Тайсона невероятные кондиции».