Арум – о бое Фьюри – Уайлдер: «Все готово для подписания контракта»

Бойцы сойдутся в ринге 24-го июля

Боб Арум / фото - Getty Images

Боб Арум, промоутер британского чемпиона суепрятжелого веса по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), заявил, что команда «Цыганского короля» согласовала почти все условия контракта на бой с Деотеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и вскоре о бое сообщат официально.

В комментарии порталу BoxinScene Арум также прокомментировал решение арбитражного суда, которое стоило чемпиону боя за звание «абсолюта».

«Мы завершаем оформление документов. 24-е июля – рабочая дата. Надеюсь, мы сможем закончить сделку сегодня. Все условия прописаны в пункте о матче-реванше в старом контракте, который был у нас на два предыдущих боя. Поэтому работы по оформлению документов практически не было. Это двухстраничный документ. А решение арбитражного суда – настоящий удар под дых. Это тот случай, когда вы на 100% уверенны в своей победе, но в последний момент получаете неприятный сюрприз. Это жизнь и все может произойти. То решение суда, я считаю не понятным, но мы снова проиграли. Нужно жить дальше и продолжать делать свою работу».

Напомним, Уайлдер показал, как готовится к Фьюри.