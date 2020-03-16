Климас опроверг информацию о семизначном гоноре Ломаченко за бой с Хэйни
Арум – о бое Ломаченко – Хэйни: «Мы обязательно рассмотрим это предложение»
Промоутер украинца считает, что это будет отличный бой для Василия
15 марта 14:55
Боб Арум / фото - BoxingScene
Боб Арум, промоутер украинского экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), прокомментировал возможный поединок своего подопечного с чемпионом WBC Дэвином Хэйни (25-0, 15 КО). Цитирует промоутера портал BoxingScene.
«Ломаченко и Хэйни? Мы обязательно рассмотрим это предложение. Это был бы замечательный бой. Правда.
У Ломаченко много потенциально хороших боев. Он может подраться с Райаном Гарсией, или, если он захочет спуститься, то Оскар Вальдес».
Напомним, Лопес-старший признался, что на самом деле очень уважает Ломаченко.