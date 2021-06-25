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Арум – о поединке Ломаченко – Накатани: «Лома не из тех, кто ищет легкого возвращения»

Глава Top Rank уверен, что нас ожидает конкурентный бой
Бокс Профессиональный бокс
13:49
Арум – о поединке Ломаченко – Накатани: «Лома не из тех, кто ищет легкого возвращения»
Ломаченко и Накатани / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил The Ring, что японец Масайоши Накатани (19-1, 13 KO) будет непростым соперником для экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (14-2, 10 KO):

Многие бойцы, в особенности те, которые прошли через поражение, всегда хотят легкого возвращения. Но Лома не такой, как эти остальные боксеры. Он хотел, чтобы мы дали ему самого сложного соперника, которого могли заполучить. Очевидно, что таким парнем оказался Накатани.

Дело не только в том, что он был очень конкурентным, когда дрался с Теофимо Лопесом, но и в том, что он поучаствовал в блестящем поединке с Феликсом Вердехо. Тогда Вердехо пару раз уронил Накатани, создал ему проблемы, но Масайоши хватило упорства, чтобы собраться и победить нокаутом. Это будет потрясающе конкурентный бой, который станет испытанием для обоих бойцов.

XPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ломаченко - Накатани Боб Арум Василий Ломаченко

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