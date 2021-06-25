Арум – о поединке Ломаченко – Накатани: «Лома не из тех, кто ищет легкого возвращения»

Ломаченко и Накатани / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил The Ring, что японец Масайоши Накатани (19-1, 13 KO) будет непростым соперником для экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (14-2, 10 KO):



Дело не только в том, что он был очень конкурентным, когда дрался с Теофимо Лопесом, но и в том, что он поучаствовал в блестящем поединке с Феликсом Вердехо. Тогда Вердехо пару раз уронил Накатани, создал ему проблемы, но Масайоши хватило упорства, чтобы собраться и победить нокаутом. Это будет потрясающе конкурентный бой, который станет испытанием для обоих бойцов.