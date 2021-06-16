Арум обрушился с критикой на Лопеса: «Он начал тренировочный лагерь, не вакцинировавшись»

Бобо Арум / Фото: Top Rank

Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) Боб Арум возложил вину на своего подопечного за срыв боя против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО), поскольку американец так и не вакцинировался от COVID-19. Слова Арума приводит портал boxingnews24.com.



Нет никаких оправданий тому, что он начал тренировочный лагерь не вакцинировавшись. Если бы он вакцинировался, то не потерял бы свой гонорар. Мне его жаль, но поединок состоится.

Сейчас ситуация не такая как была в июне прошлого года, когда мы впервые организовали «пузырь». У нас в каждом бою были парни с коронавирусом, потому что никто не знал, как с этим справиться. Сейчас, когда идет вакцинация, позор всем, кто болеет коронавирусом, поскольку они не нашли времени или имеют какие-то другие безумные причины, чтобы не вакцинироваться».