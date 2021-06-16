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Арум обрушился с критикой на Лопеса: «Он начал тренировочный лагерь, не вакцинировавшись»

Боб призвал всех боксеров вакцинироваться

Бокс Профессиональный бокс
09:58
Арум обрушился с критикой на Лопеса: «Он начал тренировочный лагерь, не вакцинировавшись»
Бобо Арум / Фото: Top Rank

Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) Боб Арум возложил вину на своего подопечного за срыв боя против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО), поскольку американец так и не вакцинировался от COVID-19. Слова Арума приводит портал boxingnews24.com.

«Мы реструктуризировали контракт Теофимо, и теперь я надеюсь, что он заразился не из-за этого. Мы говорим всем нашим бойцам: «Парни, вы деретесь за большие деньги, а промоутеры вкладывают огромные суммы. Вакцинируйтесь, чтобы не заразиться COVID-19». Нужно брать на себя ответственность. Теперь у Теофимо сорвался бой на Triller.

Нет никаких оправданий тому, что он начал тренировочный лагерь не вакцинировавшись. Если бы он вакцинировался, то не потерял бы свой гонорар. Мне его жаль, но поединок состоится.

Сейчас ситуация не такая как была в июне прошлого года, когда мы впервые организовали «пузырь». У нас в каждом бою были парни с коронавирусом, потому что никто не знал, как с этим справиться. Сейчас, когда идет вакцинация, позор всем, кто болеет коронавирусом, поскольку они не нашли времени или имеют какие-то другие безумные причины, чтобы не вакцинироваться».

Напомним, Камбосос всю вину за срыв поединка возложил на Лопеса и теперь угрожает избить Теофимо еще сильнее.

Карен Агабекян
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Джордж Камбосос Теофимо Лопес Боб Арум

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