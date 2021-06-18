Арум предложил нововведение в профессиональном женском боксе

Боб Арум / фото - Boxing Scene

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум предложил сделать раунды в женском боксе трехминутными. По мнению функционера, это поможет спортсменкам показать все свои силы. Слова Арума приводит Boxing Scene.

Этот эксперимент сработал, но не полностью. По этой причине мы не проводили никаких других женских боев, кроме боев Микаэлы.

В женском боксе есть всего лишь двухминутные раунды. Посмотрите на поединки. Вы увидите, что третья минута раунда часто бывает самой захватывающей. Женщины этого лишены, потому что они только разогреваются к концу второй минуты, а третьей минуты нет.

Мы должны лоббировать комиссии, чтобы позволить женщинам драться трехминутными раундами. Нет никаких причин, по которым этого не следует делать».