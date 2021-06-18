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Арум предложил нововведение в профессиональном женском боксе

Промоутер хочет сделать поединки зрелищнее
Бокс Профессиональный бокс
15:20
Арум предложил нововведение в профессиональном женском боксе
Боб Арум / фото - Boxing Scene

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум предложил сделать раунды в женском боксе трехминутными. По мнению функционера, это поможет спортсменкам показать все свои силы. Слова Арума приводит Boxing Scene.

«Несколько лет назад мы познакомились с Микаэлой Майер. Мы не увлекались женским боксом, но решили попробовать из-за Микаэлы. Она показала талант и зрелость.

Этот эксперимент сработал, но не полностью. По этой причине мы не проводили никаких других женских боев, кроме боев Микаэлы.

В женском боксе есть всего лишь двухминутные раунды. Посмотрите на поединки. Вы увидите, что третья минута раунда часто бывает самой захватывающей. Женщины этого лишены, потому что они только разогреваются к концу второй минуты, а третьей минуты нет.

Мы должны лоббировать комиссии, чтобы позволить женщинам драться трехминутными раундами. Нет никаких причин, по которым этого не следует делать».

Двукратная абсолютная чемпионка мира ранее дебютировала в смешанных единоборствах.

Антон Кривенко
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Боб Арум

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