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Арум предупредил Уайта: «Валлин – не шведское печенье, он адский боец»

Боксеры оспорят звание официального претендента на пояс WBC
Бокс Профессиональный бокс
16:58
Арум предупредил Уайта: «Валлин – не шведское печенье, он адский боец»
Фото: The Ring

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о предстоящем бое за звание официального претендента на титул WBC в супертяжелом весе между Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) и Отто Валлином (22-1, 14 КО). Слова Арума приводит Boxingnews24:

«На месте Эдди Хирна, я бы посоветовал Уайту быть осторожным с Валлином. Валлин – не шведское печенье, он адский боец. Он показал это, когда дрался с Тайсоном Фьюри.

Помните, он тот самый парень, который сделал рассечение Тайсону, хотя может быть ему просто повезло. Он испытал на себе силу Тайсона, при этом не казалось, что он сильно пострадал. Итак, я бы предпочел Валлина, если бы сделал ставку на бой.

Если Уайт будет нокаутирован Валлином, как он может быть обязательным претендентом? Фьюри уже дрался с Валлином, надо передохнуть от этого. К счастью, Маурисио Сулейман – настоящий боксер, который очень разумный».


Бой состоится 30 октября на O2 Arena в Лондоне. У букмекеров явным фаворитом является Уайт, на победу которого можно поставить за коэффициент 1,5, Валлин оценивается в 2,75.

Сергей Остапенко
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Боб Арум Диллиан Уайт Отто Валлин

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