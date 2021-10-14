Арум предупредил Уайта: «Валлин – не шведское печенье, он адский боец»

Фото: The Ring

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о предстоящем бое за звание официального претендента на титул WBC в супертяжелом весе между Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) и Отто Валлином (22-1, 14 КО). Слова Арума приводит Boxingnews24:

Помните, он тот самый парень, который сделал рассечение Тайсону, хотя может быть ему просто повезло. Он испытал на себе силу Тайсона, при этом не казалось, что он сильно пострадал. Итак, я бы предпочел Валлина, если бы сделал ставку на бой.

Если Уайт будет нокаутирован Валлином, как он может быть обязательным претендентом? Фьюри уже дрался с Валлином, надо передохнуть от этого. К счастью, Маурисио Сулейман – настоящий боксер, который очень разумный».