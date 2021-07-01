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Арум рассказал, когда и где должен пройти бой между Фьюри и Джошуа

Промоутер поделился своими соображениями относительно поединка между «Цыганским Королем» и AJ
Бокс Профессиональный бокс
14:30
Арум рассказал, когда и где должен пройти бой между Фьюри и Джошуа
Боб Арум / фото - Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился со skysports.com своими соображениями относительно того, когда и где должен пройти объединительный поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обладателем титула WBC в этой же весовой категории Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

«Если мы снова начнем переговоры по организации поединка между Джошуа и Фьюри, то, как вы думаете, где он должен пройти? Если на тот момент пандемия уже будет позади, то есть большой аргумент, что нужно подождать весны и провести его на Wembley или на другой крупной арене Великобритании. Если бы мы хотели провести этот бой зимой, то это возможно был бы Principality Stadium в Кардиффе. Потому что это крытая арена, которая может вместить 70 тыс. болельщиков. Также есть вариант с Саудовской Аравией».

Энтони Джошуа поделился мыслями о грядущем бое Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Рене Тер Велде
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Боб Арум Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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