Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
Арум: «Сомневаюсь, что Диллиан Уайт побьет Валлина»
Боб признался, что пока рано говорить о бое Фьюри и Уайта
19:36
Боб Арум / Фото: top rank
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о поединке временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) и Отто Валлина (22-1, 14 KO), сообщает boxingscene.com.
«Сомневаюсь, что Диллиан Уайт побьет Валлина. Я хочу сказать, что Тайсон Фьюри дрался с Валлином, и Отто оказался просто невероятно жестким чуваком из Швеции. Так что давайте поглядим, как Уайт проявит себя в ринге с Валлином, а потом будем говорить о планах по поводу организации боя между Фьюри и Уайтом».
Напомним, поединок Уайта и Валлина пройдет 30-го октября на арене О2 в Лондоне. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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