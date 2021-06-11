Бронер назвал победителя боя Спенс – Пакьяо
Арум: «Спенс – явный фаворит в бою против Пакьяо, но никогда нельзя списывать Мэнни со счетов»
Глава Top Rank – о предстоящем мегафайте в полусреднем дивизионе
07:17
Боб Арум / Фото - fansidedПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум с уверенностью заявил, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррол Спенс (27-0-0, 21 KO) будет фаворитом в предстоящем поединке с филиппинской легендой бокса Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Цитирует Арума boxingnews24.com.
«Спенс и Кроуфорд – явные фавориты в бою против Пакьяо, но никогда нельзя списывать Мэнни со счетов. Пакьяо – боец, который может оказаться на невероятной высоте положения. Я помню, что когда устроил бой Мэнни против Оскара Де Ла Хойи, меня угрожали посадить в тюрьму на Филиппинах за угрозу жизни Пакьяо. Все журналисты говорили, что это был мисматч. Но Пакьяо легко разобрался с Оскаром, и этот бой оказался мисматчем в другую сторону. В жизни есть определенные парни, которых никогда нельзя сбрасывать со счетов. Один из них – Мэнни Пакьяо».
Бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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