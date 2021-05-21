Арум: «У Усика чертовски хорошие шансы устроить Джошуа апсет»

Глава Top Rank сделал прогнозы на чемпионские поединки супертяжелого веса

Усик и Джошуа / Фото: TalkSPORT

Cо-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Боб Арум надеется, что «Цыганский король» одолеет Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), а обладатель титулов WBA, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) справится с Александром Усиком (18-0, 13 KO), и мегафайт супертяжелого веса все же состоится.



Глава Top Rank в интервью Youtube каналу iFL TV сказал, что украинец может удивить британца в их поединке.

Я думаю, что Тайсон Фьюри нокаутирует Уайлдера еще быстрее, чем в прошлом бою. Надеюсь, что поединок Тайсона с Джошуа состоится позже в этом году. Я считаю, что Джошуа придется как следует потрудиться с Усиком, это очень хороший поединок. Я даю Усику чертовски хорошие шансы устроить Джошуа апсет в этом бою. Надеюсь, он этого не сделает. Также надеюсь, что Тайсон справится с Уайлдером, и мы сможем организовать объединительный бой в ноябре или декабре этого года.

Американский супертяж Майкл Хантер (19-1-1, 13 KO) считает, что Джошуа будет избегать Усика.