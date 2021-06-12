Арум: «В этот раз Фьюри посадит Уайлдера на задницу еще быстрее, чем в их прошлом поединке»

Промоутер «Цыганского короля» уверен в победе своего подопечного

Арум и Фьюри / Фото: boxingscene.com

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Боб Арум заявил в интервью Youtube каналу SNOWQUEENLA, что третий поединок «Цыганского короля» с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) завершится раньше, чем в их предыдущая схватка. Отметим, что реванш завершился победой британца техническим нокаутом в седьмом раунде.



Поединок состоится, на следующей неделе у нас будет пресс-конференция в Лос-Анджелесе. Бой пройдет здесь, на арене T-Mobile. Я никогда не видел такого ажиотажа вокруг билетов, как перед этим поединком. Я думаю, что это интересный бой. Считаю, что в нем может быть только один победитель, и это Тайсон Фьюри. Мне кажется, что в этот раз он посадит Уайлдера на задницу еще быстрее, чем в прошлом бою.

Арум считает, что трилогия Фьюри – Уайлдер вызовет большой ажиотаж в США.