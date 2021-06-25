Арум – о поединке Ломаченко – Накатани: «Лома не из тех, кто ищет легкого возвращения»
Арум: «Возможно, мы решим, что для Ломаченко будет лучше спуститься в полулегкий вес»
Промоутер назвал возможных соперников украинца
18:03
Арум и Ломаченко / фото - Sport Bible
Промоутер Боб Арум назвал возможных соперников экс-чемпиона мира в легкой весовой категории Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Глава Top Rank предполагает, что украинец может сменить дивизион. Слова Арума приводит The Ring.
«Посмотрим, как все сложится. Возможно, вместе с отцом Ломаченко и Эгисом Климасом мы решим, что для Ломаченко будет лучше спуститься в весовой категории. Там есть много вариантов: Оскар Вальдес, Шакур Стивенсон и Джамел Херринг.
Или же мы решим идти вперед. Посмотрим, сможем ли мы устроить бой с Теофимо Лопесом или Девином Хэйни. Я буду рад, если Ломаченко встретится с Хэйни. Пока что мы это даже не обсуждали. Есть еще много времени».
Следующий бой Василий проведет против японца Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).
Следите за боем Ломаченко – Накатани на портале XSPORT в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе, начало вечера бокса – в 5:00.
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