Арум: «Возможно, мы решим, что для Ломаченко будет лучше спуститься в полулегкий вес»

Промоутер назвал возможных соперников украинца

Арум и Ломаченко / фото - Sport Bible

Промоутер Боб Арум назвал возможных соперников экс-чемпиона мира в легкой весовой категории Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Глава Top Rank предполагает, что украинец может сменить дивизион. Слова Арума приводит The Ring.

«Посмотрим, как все сложится. Возможно, вместе с отцом Ломаченко и Эгисом Климасом мы решим, что для Ломаченко будет лучше спуститься в весовой категории. Там есть много вариантов: Оскар Вальдес, Шакур Стивенсон и Джамел Херринг. Или же мы решим идти вперед. Посмотрим, сможем ли мы устроить бой с Теофимо Лопесом или Девином Хэйни. Я буду рад, если Ломаченко встретится с Хэйни. Пока что мы это даже не обсуждали. Есть еще много времени».

Следующий бой Василий проведет против японца Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).

Следите за боем Ломаченко – Накатани на портале XSPORT в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе, начало вечера бокса – в 5:00.