Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Атлас: «Ломаченко разобрал Накатани по частям так эффектно, как может только Лома»
Американский тренер заявил, что украинец заслужил подняться в рейтинге P4P
1 июля 23:09
Накатани и Ломаченко / Фото: ESPN
Топовый американский тренер Тедди Атлас признался ESPN, что удивлен, как экс-лидеру легкого веса Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) удалось провести поединок в настолько доминирующем стиле с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):
Ломаченко встретился с приличным бойцом, который продержался 12 раундов с Лопесом и вернулся, нокаутировав Вердехо. И Лома заставил Накатани выглядеть так, будто японца и нет на ринге. Он разобрал его по частям, и сделал это так эффектно, как может Ломаченко. Так что я думаю, что Василий заслужил повышение в P4P.
Напомним, что после победы над японцем Лома поднялся в рейтинге pound-for-pound.
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