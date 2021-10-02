Атлас объяснил, как Усику следовало добивать Джошуа в 12-м раунде

Американский специалист убежден, что украинец мог завершить поединок с AJ досрочно

Фото: boxingscene.com

Известный американский тренер Тедди Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что Александр Усик (19-0, 13 КО) мог добить Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в концовке 12-го раунда, если бы использовал удары по корпусу.

«Усик поставил Джошуа в затруднительное положение возле канатов. Послушайте, Джошуа защищался, двигая головой, пытался выжить, и ему это удалось. Но я считаю, что это был хороший момент, чтобы засадить один удар в корпус. Бум – ударил по торсу, заморозил движение головы, а затем поднимаешься вверх и добиваешь. Вот как я обучаю бойцов добивать соперников, потому что те будут спасаться, двигая головой. Когда боксеры потрясены, они автоматически начинают двигать головой, пытаясь спастись. Поэтому не надо преследовать то, что двигается. Ударь по недвижимой части – телу – и заморозь движение головы».

Энтони Джошуа проанализировал свои ошибки после поединка с Александром Усиком.