Ломаченко придется подождать? Хирн намерен организовать поединок Хэйни – Лопес
Атлас поделился мнением о поединке Хэйни с Линаресом
Американец защитил чемпионский пояс WBC в поединке с венесуэльцем
14:24
Хэйни и Линарес / Фото: Matchroom Boxing
Известный американский тренер и телевизионный эксперт Тедди Атлас высказался в своем Twitter о поединке за титул WBC в легком весе между соотечественником Девином Хэйни (26-0, 15 KO) и венесуэльцем Хорхе Линаресом (47-6, 29 KO).
Тайминг бьет скорость, и Линарес попытается воплотить это в жизнь. Ему также стоит сделать акцент на джеб, чтобы лишить Хэйни преимущества. Пришло время увидеть этих легковесов в деле.
Хэйни – хороший, быстрый и техничный боксер, но работает с опущенными руками и по этой причине пропускает чистые удары. Он не может тяжело ударить, так что у вас есть двенадцать раундов на то, чтобы его поймать. К тому же, он отличный актер.
Промоутер Хэйни Эдди Хирн намерен организовать поединок подопечного с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).
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