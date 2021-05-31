Атлас поделился мнением о поединке Хэйни с Линаресом

Хэйни и Линарес / Фото: Matchroom Boxing

Известный американский тренер и телевизионный эксперт Тедди Атлас высказался в своем Twitter о поединке за титул WBC в легком весе между соотечественником Девином Хэйни (26-0, 15 KO) и венесуэльцем Хорхе Линаресом (47-6, 29 KO).



Хэйни – хороший, быстрый и техничный боксер, но работает с опущенными руками и по этой причине пропускает чистые удары. Он не может тяжело ударить, так что у вас есть двенадцать раундов на то, чтобы его поймать. К тому же, он отличный актер.