Атлас: «После поражения Ломаченко изменил свою жизнь»

Известный тренер о последствиях потери всех чемпионских поясов

Тедди Атлас / фото - Getty Images

Известный американский тренер Тедди Атлас в эфире своего подкаста на YouTube высказался о Василии Ломаченко (16-2, 11 КО), а также о том, как украинец изменил свою жизнь после поражения Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО).

«После поражения Ломаченко немного изменил свою жизнь. Такое случается. Такое бывает с нами, людьми. Это заставляет нас анализировать жизнь и разные вещи. Как я понимаю, и комментаторы тоже затрагивали эту тему, так вот, насколько мне известно из других источников, после поражения Ломаченко стал более привязан к семье. Он понял, что жизнь не ограничивается пределами ринга и званием чемпиона мира. И мы все должны это понимать. Когда Ломаченко проиграл, у него был момент, чтобы задуматься, кто будет рядом, когда больше никого не останется. И такие мысли могут перенести тебя в определенные места. Они могут вернуть тебя в реальность. Возможно, как человек ты даже окажешься в лучшем месте, если говорить откровенно. Вероятно, мы все иногда можем использовать такой анализ».

Напомним, другой известный тренер Роберт Грасия внес Ломаченко в список лучших легковесов мира.