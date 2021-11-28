Ломаченко снова лучший. Авторитетный сайт отреагировал на поражение Лопеса и обновил рейтинг дивизиона
Атлас указал на причины поражения Лопеса в бою с Камбососом
Американский специалист поздравил австралийца
08:20
Фото: Matchroom Boxing
Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас в Twitter поделился своими впечатлениями от поединка между, уже бывшим абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО) и новоиспеченным обладателем этого звания австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
«Поздравляю Камбососа, а также судей со справедливым решением!!
Причина, по которой Лопес оказался в нокдауне в первом раунде, заключается в том, что он нанес не точный удар, после которого начал позировать перед своим соперником.
Лопесу есть чему поучиться и его отцу тоже. Нужно начать с себя. Они должны был делать больше, чем разговаривать и ругаться в углу».
Теофимо Лопес не сможет обязать Джорджа Камбососа сразу же дать ему реванш.