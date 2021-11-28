Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом

В команде американца явно недооценили австралийца

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Инсайдер Майкл Бенсон утверждает, что в контракте на бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО) и Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) не была прописана опция реванша.

Таким образом, Лопес не сможет обязать Камбососа сразу же дать ему возможность вернуть титулы WBA, WBC, WBO и IBF. Правда, Джорджа сам предложил американцу подраться снова, но на этот раз в Австралии.

Напомним, осенью 2020 года Теофимо завоевал звание абсолютного чемпиона мира в бою с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Тогда команда украинца также не прописала в контракте на поединок пункт о реванше, а добровольно снова драться с Ломаченко Лопес не захотел.

Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей, но американец не признал поражение, а абсурдно заявил, что выиграл 10 раундов из 12.