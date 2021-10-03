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Атлас: «В бою с Джошуа Усик был чертовски хорош»
Американский тренер убежден, что украинец заслуживает комплиментов за поединок против AJ
3 октября 13:53
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Авторитетный американский тренер Тедди Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что Александр Усик (19-0, 13 КО) заслуживает комплиментов за выступление в бою против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«В конце концов, насколько хорош был Джошуа? Я знаю, что британцы любят своего земляка, и я не шучу, не пытаюсь кого-то дразнить. Но давайте говорить честно: насколько хорошо он выступил? Да, в конечном итоге Усик был хорош. Он был чертовски хорош.
Возможно, не я, но все остальные или хотя бы некоторые люди немного сильно распиарили Джошуа. Но, опять же, нужно как следует похвалить Усика. Он приехал на вражескую территорию, победил соперника и судей. Он всех победил. Усик сделал это любезно, он хороший человек. Это парень, за которого легко болеть. Он победитель».
Ранее Тедди Атлас раскритиковал план Энтони Джошуа на бой с Александром Усиком.
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