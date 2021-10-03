Атлас: «В бою с Джошуа Усик был чертовски хорош»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Авторитетный американский тренер Тедди Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что Александр Усик (19-0, 13 КО) заслуживает комплиментов за выступление в бою против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Возможно, не я, но все остальные или хотя бы некоторые люди немного сильно распиарили Джошуа. Но, опять же, нужно как следует похвалить Усика. Он приехал на вражескую территорию, победил соперника и судей. Он всех победил. Усик сделал это любезно, он хороший человек. Это парень, за которого легко болеть. Он победитель».