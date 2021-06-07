Баду Джек идет за третьим поясом в тяжелый вес

Баду Джек / Фото: twitter.com/BadouJack

Бывший чемпион мира в во втором среднем и полутяжелом весах швед Баду Джек (23-3-4, 14 KO) после досрочной победой над Дервином Колиной (15-1, 13 KO) хочет перейти в крузервейт.



Моя цель: стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Прямо сейчас у меня много лишнего веса. Мне скоро исполнится 38 лет, и я терпеть не могу весогонку, а это значит, что я планирую сесть со своей командой и обсудить, что дальше».