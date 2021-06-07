Баду Джек: «Логан Пол – это не умеющий драться большой и молодой парень»
Баду Джек идет за третьим поясом в тяжелый вес
Швед перед завершением карьеры намерен покорить третий дивизион
19:57
Баду Джек / Фото: twitter.com/BadouJack
Бывший чемпион мира в во втором среднем и полутяжелом весах швед Баду Джек (23-3-4, 14 KO) после досрочной победой над Дервином Колиной (15-1, 13 KO) хочет перейти в крузервейт.
«План на бой заключался в том, чтобы перебоксировать его. Все остальное случилось само собой. Я определенно старался бить его в корпус. Он плохо держал бадипанчи, но я отдаю ему должное. Он вышел на коротком уведомлении. Изначально он должен был драться на следующей неделе, но бой со мной - это другой уровень. Он старался много клинчевать, чтобы продержаться. Я же показываю качественное выступление, когда дерусь с лучшими из лучших. В этом бою я был слегка небрежен.
Моя цель: стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Прямо сейчас у меня много лишнего веса. Мне скоро исполнится 38 лет, и я терпеть не могу весогонку, а это значит, что я планирую сесть со своей командой и обсудить, что дальше».
Напомним, ранее Джек мощнейшим ударом по печени отправил Колину в нокаут.
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